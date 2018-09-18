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В школе «Восточное Дегунино» открылся набор на курс китайского
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В школе «Восточное Дегунино» открылся набор на курс китайского 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В школе № 1678 «Восточное Дегунино» открылся набор на дополнительную образовательную программу «Китайский язык». Об этом сообщили в администрации школы.
— Дети познакомятся с культурой Китая, изучат разговорный и письменный язык в различных формах. Изучение китайского способствует развитию памяти и образного мышления у детей, — рассказал сотрудник администрации.
Получить более подробную информацию и записаться на занятия можно по номеру телефона 8 (499) 481-11-12 (Лидия Демьянская). Напомним, школа находится по адресу улица Дубнинская, дом 46, корпус 2. (мю)
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