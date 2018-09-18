Школьники из Рязанского района заняли призовые места в «Кроссе нации»

Воспитанники школы № 2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе, приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2018». Об этом сообщили в администрации школы.

— Московский этап Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2018» проходил в Юго-Восточном округе, в парке 850-летия Москвы. Наши ученицы показали высокую скорость бега на 2000 метров и по праву заняли весь пьедестал. Поздравляем учениц нашей школы с победой в соревнованиях и первым выполненным нормативом комплекса ГТО, — отметил сотрудник школы.

Напомним, что школа № 2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (ео)