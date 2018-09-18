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Костромские студенты получат солидные стипендии от крупного мобильного оператора
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Костромские студенты получат солидные стипендии от крупного мобильного оператора 

Kostroma.Today 14 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Студенты Костромского государственного университета могут рассчитывать на солидную стипендию, узнал KOSTROMA.TODAY. Вуз и оператор мобильной связи Tele2 заключили выгодное долгосрочное соглашение.
Компания Tele2 взяла под опеку студентов Костромского государственного университета. Ребятам и девушкам обещают интересные встречи, семинары и тренинги.
Это поможет студентам построить успешную карьеру после окончания альма-матер.
«Участие в общественной жизни региона — важная составляющая бизнеса Tele2. Сотрудничество с КГУ позволит нам поддержать будущих выпускников в их стремлении сделать вклад в экономическое и научное развитие Костромской области. Уже в ближайшее время вместе с университетом мы планируем ряд совместных мероприятий, которые позволят учащимся получить практические знания», — отметил директор по контролю административной деятельности и регионального взаимодействия Tele2 Александр ШМАГЕЛЬСКИЙ.
Кроме того, успешные студенты могут рассчитывать на солидную стипендию.
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