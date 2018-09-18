Костромские студенты получат солидные стипендии от крупного мобильного оператора

Студенты Костромского государственного университета могут рассчитывать на солидную стипендию, узнал KOSTROMA.TODAY. Вуз и оператор мобильной связи Tele2 заключили выгодное долгосрочное соглашение.

Компания Tele2 взяла под опеку студентов Костромского государственного университета. Ребятам и девушкам обещают интересные встречи, семинары и тренинги.

Это поможет студентам построить успешную карьеру после окончания альма-матер.

«Участие в общественной жизни региона — важная составляющая бизнеса Tele2. Сотрудничество с КГУ позволит нам поддержать будущих выпускников в их стремлении сделать вклад в экономическое и научное развитие Костромской области. Уже в ближайшее время вместе с университетом мы планируем ряд совместных мероприятий, которые позволят учащимся получить практические знания», — отметил директор по контролю административной деятельности и регионального взаимодействия Tele2 Александр ШМАГЕЛЬСКИЙ.

Кроме того, успешные студенты могут рассчитывать на солидную стипендию.