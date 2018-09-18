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В Старопетровском проезде школьникам дадут бесплатный мастер-класс
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В Старопетровском проезде школьникам дадут бесплатный мастер-класс 

Управа района Войковский 14 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Бесплатный мастер-класс «Знания и навыки для успеха ребенка в начальной школе» дадут 22 сентября в Старопетровском проезде недалеко от станции метро «Войковская». Об этом сообщается на сайте образовательных центров «Юниум».
«Один урок включает в себя английский, математику, рисование, письмо, физкультуру и риторику. И все эти предметы дополняют друг друга, гармонично развивая интеллект ребенка», — говорится в сообщении.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://mk.unium.ru/#center-10029-date-14467.
Начало в 10.00. Занятие пройдет по адресу Старопетровский проезд, дом 7а, строение 4. (мю)
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