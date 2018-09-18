В Старопетровском проезде школьникам дадут бесплатный мастер-класс

Бесплатный мастер-класс «Знания и навыки для успеха ребенка в начальной школе» дадут 22 сентября в Старопетровском проезде недалеко от станции метро «Войковская». Об этом сообщается на сайте образовательных центров «Юниум».

«Один урок включает в себя английский, математику, рисование, письмо, физкультуру и риторику. И все эти предметы дополняют друг друга, гармонично развивая интеллект ребенка», — говорится в сообщении.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://mk.unium.ru/#center-10029-date-14467.

Начало в 10.00. Занятие пройдет по адресу Старопетровский проезд, дом 7а, строение 4. (мю)