Деликатно не делится. Неравенство формируют со школы и до гробовой доски?

С настоящей сегрегацией в школах по разным социальным признакам столкнулись родители в РТ . В некоторых школах появились классы из детей из полных или неполных семей. А в Набережных Челнах ребёнка со своим обедом перестали пускать в школьную столовую. Азы социального неравенства формируют с юных лет?

Вопрос с подвохом

«В прошлом году ребёнок приносил свои обеды и ел в столовой за столом с одноклассниками, — рассказала родительница ученика школы №17. — В этом году из столовой его выгоняют, мол, или плати, или не заходи сюда вовсе».

Другой вопиющий случай произошёл в одной из школ Кировского района Казани

«Дочь рассказала, что их в школе спрашивали, у кого папа родной, у кого отчим, у кого родители инвалиды, — делится мама третьеклассницы. — Одна девочка была в шоке, узнав от учителя, что у неё мама — инвалид».

Более того, в некоторых элитных школах Казани детей из полных и неполных семей принимают в разные классы, что усугубляет социальное неравенство, шокировала на недавнем круглом столе в Академии наук РТ директор Центра семьи и демографии, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова.

Неужели эту инициативу взяли на карандаш и детям задают неудобные вопросы, чтобы разделить их по «семейному признаку»?

«Скорее всего, таким образом у школьников собирают сведения о семье, — считает Чулпан Ильдусовна. — Чтобы избежать некорректных и неэтичных вопросов к школьнику целесообразно ввести и анализировать в школах «социокарту семьи».

Ее можно составить по данным из анкет для представителей трёх поколений одной семьи: прародителей, родителей, ребёнка. Во многих странах анализируют данные о семье школьника, смотрят, влияют ли они на оценки и результаты учеников. При таком подходе вопросы социального неравенства в классе не исчезают, но не создаются условия, чтобы подросток ощутил определённую эксклюзию (исключение из общества), например, если в его семье нет папы или мамы».

«Примеры, которые вы приводите, это типичная сегрегация, — говорит директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов. — Разделение детей в классах по принципу полных или неполных семей — вопиющее нарушение морально-нравственных и правовых норм. Что касается возможностей получения услуг «выше нормы» за доплату, то этого запретить нельзя, ведь у нас рыночные отношения. Но и такие возможности должны применять деликатно, а не демонстративно, не оскорбляя чувств тех, кто доплатить не может».

Тонкая грань

Элитарность нынче в моде. Как подтверждение этому — проект создания в центре Казани, рядом с Арским кладбищем, мемориального сквера для погребения выдающихся личностей.

«В Западной Европе принято иметь мемориальные комплексы, где покоятся известные деятели литературы, искусства, — пояснила «АиФ-Казань» инициативу официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова . — Это некая дань уважения к людям, которые внесли большой вклад в развитие республики, уважаемые не только у нас, но и за пределами РТ. Необходимость организовать площадку, где можно было бы с почестями проводить известных людей, возникла уже давно, без привязки к каким-либо руководителям и первым лицам республики».

Положение о том, кого именно здесь будут хоронить, пока в разработке. Элитарность погоста подчеркнут отдельный вход, скульптурные сооружения и… Wi-Fi.

«На Арском кладбище много неприкаянных могил. Разве там похоронено мало известных людей? Может, лучше их захоронения привести в порядок, чем создавать новое кладбище для выдающихся личностей. Ведь перед лицом смерти все равны», — говорит Михаил Щелкунов.