Как будут развиваться детские школы искусств в Курской области?

Именно вопрос перевода муниципальных учреждений дополнительного образования в ведение областного комитета по культуре стал основным на Всероссийском форуме отечественного художественного образования в Курской области . Этому даже посвятили специальный брифинг для журналистов.

Причём этот инициатива идёт сверху, сначала проблемой заинтересовался президент, потом включился кабинет министров. Теперь по плану до 2022 года каждая седьмая ДШИ из десяти перейдёт под областные структуры в среднем по регионам. В Курске это показатель может составить и 100%.

Для самих школ это означает, что их деятельность будет обеспечивать региональный бюджет. Гости форума считают, что данная инновация пойдёт только на пользу сфере дополнительного образования в целом, работающим там педагогам и занимающимся детям — в частности.

Среди преимуществ называются возможности профильного повышения квалификации преподавателей, роста уровня подготовки детей, ремонт и покупку нового инвентаря, проведение мастер классов, выставок, конференций, семинаров и практикумов. Кстати, Курская область в данной инновации должна стать, наряду с Томской, первой!