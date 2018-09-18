В школе на улице Марьинский Парк состоялся фестиваль дополнительного образования

Фестиваль дополнительного образования состоялся на территории школы № 2092 имени Кожедуба, которая находится в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации школы.

— Все желающие жители района Люблино могли посетить мастер-классы по туризму, робототехнике, сборке и разборке оружия, греко-римской борьбе, кикбоксингу, побывать на выставках резьбы по дереву, легоконструирования. Также состоялось открытие нового дополнительного объединения «Я у мамы инженер». Все присутствовавшие имели возможность получить информацию о работе того или иного кружка и записаться в него, — сообщил сотрудник школы.

Напомним, что школа № 2092 находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)