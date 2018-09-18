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Старт международной Олимпиады БРИКС дали в лицее «Солярис»
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Старт международной Олимпиады БРИКС дали в лицее «Солярис» 

САРАТОВ24 15 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в лицее «Солярис» собрались участники международной олимпиады БРИКС — учащиеся начальной школы. Старт соревнованию в нашем регионе дала министр образования области Ирина Седова, а на кнопку нажали школьники, экспромтом решившие несколько математических заданий.
Ирина Седова пообщались с учащимися, расспросила детей про задания в интерактивной форме. Многие отметили, что система удобная, можно задания выполнять поэтапно.
"Более миллиона учеников школ из 5 стран мира принимают участие в олимпиаде. Вы на протяжении года обучались и вышли на международный уровень", — обратилась к детям министр.
Таким образом, именно с сегодняшнего дня учащиеся из Саратовской области могут приступить к заданиям олимпиады по математике БРИКС. Для этого необходимо зарегистрироваться на бесплатной образовательной платформе Учи. ру.
Учащимся лицея «Солярис» будет немного проще, они готовились к интеллектуальному соревнованию целый год — обучение проходило на базе образовательной платформы Учи.ру. Они знакомы и с форматом, и с интерактивными заданиями. На этой платформе по всей России занимается уже более двух миллионов человек. Учителя начальных классов помогают учащимся в регистрации, выбирают класс и язык, раздают ученикам их логины и пароли, чтобы те могли зайти на сайт и решить задания.
Старт международной олимпиады БРИКС по математике для учащихся начальных классов в нашем регионе дан. Попробовать себя и проверить свои знания может любой желающий — до 30 сентября. Задания доступны на 15 языках мира, а для участия достаточно иметь только компьютер или планшет с выходом в интернет. Организаторы обещают: международная олимпиада охватит более одного миллиона учащихся.
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