Старт международной Олимпиады БРИКС дали в лицее «Солярис»

Сегодня в лицее «Солярис» собрались участники международной олимпиады БРИКС — учащиеся начальной школы. Старт соревнованию в нашем регионе дала министр образования области Ирина Седова , а на кнопку нажали школьники, экспромтом решившие несколько математических заданий.

Ирина Седова пообщались с учащимися, расспросила детей про задания в интерактивной форме. Многие отметили, что система удобная, можно задания выполнять поэтапно.

"Более миллиона учеников школ из 5 стран мира принимают участие в олимпиаде. Вы на протяжении года обучались и вышли на международный уровень", — обратилась к детям министр.

Таким образом, именно с сегодняшнего дня учащиеся из Саратовской области могут приступить к заданиям олимпиады по математике БРИКС. Для этого необходимо зарегистрироваться на бесплатной образовательной платформе Учи. ру.

Учащимся лицея «Солярис» будет немного проще, они готовились к интеллектуальному соревнованию целый год — обучение проходило на базе образовательной платформы Учи.ру. Они знакомы и с форматом, и с интерактивными заданиями. На этой платформе по всей России занимается уже более двух миллионов человек. Учителя начальных классов помогают учащимся в регистрации, выбирают класс и язык, раздают ученикам их логины и пароли, чтобы те могли зайти на сайт и решить задания.

Старт международной олимпиады БРИКС по математике для учащихся начальных классов в нашем регионе дан. Попробовать себя и проверить свои знания может любой желающий — до 30 сентября. Задания доступны на 15 языках мира, а для участия достаточно иметь только компьютер или планшет с выходом в интернет. Организаторы обещают: международная олимпиада охватит более одного миллиона учащихся.