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Омску грозит нехватка мест в школах
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Омску грозит нехватка мест в школах 

Омск Здесь 15 часов назад
Фото: Омск Здесь
В 2025 году 20 тыс. школьников могут остаться без учебных мест, поэтому представители департамента образования Омска начали решать этот вопрос заранее. Особенно остро вопрос со школами и детскими садами стоит в новых микрорайонах Омска, передает корреспондент ИА «Омск здесь» с заседания комитета по социальным вопросам Горсовета. По словам директора департамента образования Инны Елецкой, к 2025 году надо будет создать 20 тыс. учебных мест.
К 2018 году в Омске построили 13 новых школ и провели реконструкцию уже имеющихся. Это позволило дополнительно создать 14 тыс. мест. Наиболее приоритетными проектами для департамента сейчас является строительство двух школ: в микрорайоне «Амурский-2» на 1122 места и на улице Завертяева на 550 учебных мест и на 80 мест в пришкольном детском саду.. В ближайшем времени будет рассмотрен вопрос строительства детского сада на улице 22-я Рабочая.
Сейчас на территории Омска действует 152 учебных заведения, в том числе 99 школ, 19 гимназий, 13 лицеев, 2 вечерние школы, 16 школ с углубленным изучением отдельных предметов и 3 школы-интерната.
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