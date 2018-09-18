Новосибирск представит возможности дополнительного образования делегации из Китая

Новосибирске пройдет презентация программ дополнительного образования, разработанных детским технопарком новосибирского Академгородка и вузами города. Об этом сообщил корреспонденту Sibnovosti.ru начальник отдела международных связей Новосибирского государственного университета Евгений Сагайдак.

В ходе визита делегации Сианьского университета Цзяотун гостям представят возможности получения дополнительного образования по таким направлениям, как беспилотные системы, системы больших данных и т. п.

«Нас интересует приезд китайских школьников в наши тематические смены, которые планируем проводить на базе детского технопарка. В том числе, будут задействованы и наши преподаватели», — рассказал Евгений Сагайдак.

В свою очередь, директор детского технопарка Татьяна Колесникова сообщила Sibnovosti.ru, что образовательные программы нового поколения базируются на опыте работы тематических кружков, существующих в технопарке. Программы разработаны в рамках приоритетной правительственной программы «Экспорт российского образования». Госпожа Колесникова пояснила, что принять участие в новосибирских программах дополнительного образования смогут не только школьники, но и студенты младших курсов китайских университетов, поскольку образовательный стандарт рассчитан на слушателей до 20 лет.

«Наша главная цель — пропагандировать идею получения высшего образования в России», — сказала Татьяна Колесникова.

Проект «Экспорт российского образования» был утвержден 30 мая 2017 года и будет действовать до ноября 2025 года. В его рамках в российских университетах планируется создать специальные службы и методики продвижения образовательных услуг на международном рынке и внутренние структуры поддержки иностранных студентов. К 2021 году эта модель должна действовать во всех вузах страны.

По данным компании UniPage, оказывающей помощь в поступлении в учебные заведения по всему миру, Сианьский университет Цзяотун входит в топ-20 учебных заведений Китая. Его сильными направлениями названы «инженерное дело и технологии», «естественные науки», «социальные науки и менеджмент» и др.

Фото: страница начальника отдела международных связей НГУ Евгения Сагайдака в Facebook