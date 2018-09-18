В школе на Белореченской состоялся фестиваль дополнительного образования

Фестиваль дополнительного образования «От больших возможностей к высоким результатам» прошел в школе №460, которая находится на улице Белореченская в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Состоялись презентации, лектории, мастер-классы программ дополнительного образования, которые помогли родителям и детям определиться с выбором. Участники фестиваля смогли записаться на понравившийся курс, — отметил представитель школы.

Напомним, что школа №460 находится по адресу улица Белореченская, 11. (ео)