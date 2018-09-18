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В школе на Белореченской состоялся фестиваль дополнительного образования
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В школе на Белореченской состоялся фестиваль дополнительного образования 

Управа района Люблино 15 часов назад
Фото: Управа района Люблино
Фестиваль дополнительного образования «От больших возможностей к высоким результатам» прошел в школе №460, которая находится на улице Белореченская в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Состоялись презентации, лектории, мастер-классы программ дополнительного образования, которые помогли родителям и детям определиться с выбором. Участники фестиваля смогли записаться на понравившийся курс, — отметил представитель школы.
Напомним, что школа №460 находится по адресу улица Белореченская, 11. (ео)
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