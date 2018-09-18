Юным москвичам расскажут про итальянскую школу в Библиотеке иностранной литературы

Познавательное занятие 23 сентября состоится в библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино, на котором дети и подростки узнают про историю и современное состояние итальянской школы.

К мероприятию смогут присоединиться ребята в возрасте от восьми лет.

Как сообщила методист библиотеки Мария Пономаренко, дети и подростки узнают много интересного и полезного о школьном образовании зарубежом.

— Занятие проведет специалист-итальянист Анна Тигай, — добавила она.

Ребят ждут в 12:00 по адресу: Николоямская улица, дом 1. Вход на мероприятие свободный.