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Юным москвичам расскажут про итальянскую школу в Библиотеке иностранной литературы
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Юным москвичам расскажут про итальянскую школу в Библиотеке иностранной литературы 

Управа Таганского района города Москвы 16 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Познавательное занятие 23 сентября состоится в библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино, на котором дети и подростки узнают про историю и современное состояние итальянской школы.
К мероприятию смогут присоединиться ребята в возрасте от восьми лет.
Как сообщила методист библиотеки Мария Пономаренко, дети и подростки узнают много интересного и полезного о школьном образовании зарубежом.
— Занятие проведет специалист-итальянист Анна Тигай, — добавила она.
Ребят ждут в 12:00 по адресу: Николоямская улица, дом 1. Вход на мероприятие свободный.
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