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Ученики школы № 1242 приняли участие в проекте «Университетские субботы»
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Ученики школы № 1242 приняли участие в проекте «Университетские субботы» 

Управа района Бирюлево Западное 16 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Ученики десятого класса посетили практикум «Фотолитография в электронике» в МГТУ им. Н. Э. Баумана в субботу, 15 сентября.
Занятие было частью просветительско-образовательного проекта для школьников «Университетские субботы». Ребята узнали о методе фотолитографии — нанесении проводящего рисунка на микрообъекты, которые применяются в наноэлектронике. Например, печатные платы обеспечивают в устройстве связь между его другими компонентами.
— Школьники узнали, как происходит процесс литографии и поучаствовали в создании небольших печатных плат, — рассказала сотрудник школы № 1242. — Эти платы после окончания занятия учащимся разрешили забрать себе на память в качестве сувенира.
А еще в этот день ребята из девятого и одиннадцатого класса побывали в ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, где посетили семинар «Курс юного гистолога: ткани организма — общие и специальные».
«Университетские субботы» позволяют московским школьникам посетить ведущие ВУЗы столицы и побывать на занятиях университетских преподавателей. По словам педагогов, это может помочь подросткам определиться с выбором института и будущей профессии.
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