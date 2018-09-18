Ученики школы № 1242 приняли участие в проекте «Университетские субботы»

Занятие было частью просветительско-образовательного проекта для школьников «Университетские субботы». Ребята узнали о методе фотолитографии — нанесении проводящего рисунка на микрообъекты, которые применяются в наноэлектронике. Например, печатные платы обеспечивают в устройстве связь между его другими компонентами.

— Школьники узнали, как происходит процесс литографии и поучаствовали в создании небольших печатных плат, — рассказала сотрудник школы № 1242. — Эти платы после окончания занятия учащимся разрешили забрать себе на память в качестве сувенира.

А еще в этот день ребята из девятого и одиннадцатого класса побывали в ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, где посетили семинар «Курс юного гистолога: ткани организма — общие и специальные».

«Университетские субботы» позволяют московским школьникам посетить ведущие ВУЗы столицы и побывать на занятиях университетских преподавателей. По словам педагогов, это может помочь подросткам определиться с выбором института и будущей профессии.