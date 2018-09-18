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Роспотребнадзор проверил, как питаются омские школьники
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Роспотребнадзор проверил, как питаются омские школьники 

АиФ-Омск + ещё 1 16 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В школьных столовых питаются 88% школьников, выяснили специалисты Роспотребнадзора в результате мониторинга школьных пищеблоков. Также были проверены цены ученические завтраки обеды, сообщается на портале правительства Омской области.
Так, стало известно, что во всех школах согласовано меню. Больше половины (52%) омских школ готовят горячие обеды для школьников самостоятельно, свыше трети заведений (33%) делают еду из полуфабрикатов. Самая малая часть пищеблоков (15%) представляет собой буфеты-раздаточные.
Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что в среднем стоимость горячего школьного завтрака составляет 60 рублей, обеда — 70 рублей.
Отметим, для детей из семей, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума, предусмотрена компенсация школьного питания. На эти цели в областном бюджете на 2018 год выделены субсидии в размере 48,7 млн рублей.
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