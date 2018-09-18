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Школьный урок экологии привел к невиданной экономии электричества в Костроме
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Школьный урок экологии привел к невиданной экономии электричества в Костроме 

Kostroma.Today 16 часов назад
Фото: Kostroma.Today
16-летний школьник Илья Лобов помог своим одноклассникам сэкономить на электроэнергии, узнал KOSTROMA.TODAY. Ученик школы №37 поставил в классе эксперимент.
Уже много лет Илья увлекается биологией. Учитель Ирина Исакова предложила школьнику интересный проект на тему энергосбережения.
«В рамках своего проекта я предложил одноклассникам эксперимент — неделю пользоваться дома электроприборами в обычном режиме, как они привыкли. Следующую неделю они жили, соблюдая экологические нормы. И при этом записывали показания счетчиков», — рассказал газете «Костромские ведомости» Илья ЛОБОВ.
В неделю соблюдения экологических норм одноклассники Ильи вынимали из розетки зарядные устройства для гаджетов, выключали за собой свет, некоторые отодвинули подальше от стены холодильники — так используется меньше электричества.
В результате эксперимента школьники сэкономили за неделю по 100-120 рублей. Многие из детей, а особенно их родители, теперь решили всегда вести такой образ жизни, чтобы сберечь семейный бюджет от лишних трат.
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