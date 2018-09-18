Два детских сада и школу в Некрасовке поставили на кадастровый учет

В сентябре на кадастровый учет было поставлено два детских сада и крупная школа в районе Некрасовка.

Один из детских садов был построен по адресу: улица Недорубова, дома 9. Здание рассчитано на 225 малышей. Помимо помещений для размещения в них групп, там имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружков, а также методический кабинет. Еще 350 малышей смогут посещать новый детский сад, который построили по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 12А.

Школа-новостройка была возведена на улице Льва Яшина, дом 3. Здание рассчитано на 1 100 учащихся. В школе откроются профильные классы лингвистического, социально-гуманитарного, информационно-технологического и естественнонаучного направления.

Данные образовательные учреждения были построены за счет средств городского бюджета.