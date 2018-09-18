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Два детских сада и школу в Некрасовке поставили на кадастровый учет
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Два детских сада и школу в Некрасовке поставили на кадастровый учет 

Префектура Юго-Восточного административного округа + ещё 4 16 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В сентябре на кадастровый учет было поставлено два детских сада и крупная школа в районе Некрасовка.
Один из детских садов был построен по адресу: улица Недорубова, дома 9. Здание рассчитано на 225 малышей. Помимо помещений для размещения в них групп, там имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружков, а также методический кабинет. Еще 350 малышей смогут посещать новый детский сад, который построили по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 12А.
Школа-новостройка была возведена на улице Льва Яшина, дом 3. Здание рассчитано на 1 100 учащихся. В школе откроются профильные классы лингвистического, социально-гуманитарного, информационно-технологического и естественнонаучного направления.
Данные образовательные учреждения были построены за счет средств городского бюджета.
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