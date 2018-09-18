В Губкинском университете запустили новый сезон проекта «Университетские субботы»

Торжественное открытие прошло 8 сентября 2018 года просветительского проекта «Университетские субботы 2018-2019 учебного года».

В рамках мероприятия прозвучала лекция на тему: «Нефть и газ в современном мире», ее прочитал кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии университета Леонид Багдасаров. В ходе лекции слушатели ознакомились с результатами изучения общего энергетического баланса человечества, узнали о роли нефти и газа в энергетическом балансе планеты, рассмотрели перспективы развития нефтяной и газовой отрасли в России, а также затронули вопросы альтернативной и возобновляемой энергетики.