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В Губкинском университете запустили новый сезон проекта «Университетские субботы»
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В Губкинском университете запустили новый сезон проекта «Университетские субботы» 

Вестник района Гагаринский + ещё 1 17 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Торжественное открытие прошло 8 сентября 2018 года просветительского проекта «Университетские субботы 2018-2019 учебного года».
В мероприятии смогли принять участие более 100 учащихся школ города Москвы. Мероприятие организовал Учебно-научный центр довузовской подготовки при личной поддержке ректора Губкинского университета Виктора Мартынова и проректора по учебно-воспитательной работе Марины Филатовой.
В рамках мероприятия прозвучала лекция на тему: «Нефть и газ в современном мире», ее прочитал кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии университета Леонид Багдасаров. В ходе лекции слушатели ознакомились с результатами изучения общего энергетического баланса человечества, узнали о роли нефти и газа в энергетическом балансе планеты, рассмотрели перспективы развития нефтяной и газовой отрасли в России, а также затронули вопросы альтернативной и возобновляемой энергетики.
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