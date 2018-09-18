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Нововоронеж занял 2 место в конкурсе городов-участников «Школы Росатома»
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Нововоронеж занял 2 место в конкурсе городов-участников «Школы Росатома» 

АиФ + ещё 1 16 часов назад
Фото: АиФ
Нововоронеж занял второе место в Конкурсе городов-участников проекта «Школа Росатома», организующих общегородской День знаний 1 сентября 2018 года. Согласно Положению, результаты Конкурса определялись членами конкурсной комиссии проекта «Школа Росатома» по четырем показателям.
Степень соответствия программы общегородского Дня Знаний 1 сентября 2018 года требованиям Конкурса (максимальное значение показателя — 40 баллов). Подтверждение видеороликом соответствия требованиям Конкурса реализованной программы общегородского Дня Знаний 1 сентября 2018 года (максимальное значение показателя — 40 баллов). Художественный уровень представленного на Конкурс видеоролика (максимальное значение показателя — 20 баллов). Поддержка посетителями сайта проекта «Школа Росатома» конкурсного видеоролика (максимальное значение показателя — 10 баллов).
После подведения итогов по всем четырем показателям, победителем Конкурса городов-участников проекта «Школа Росатома», организующих общегородской День Знаний 1 сентября 2018 года стал г. Зеленогорск (Красноярский край), набравший 99 баллов из 110 возможных. Лауреатами II степени признаны сразу два города: Нововоронеж и Курчатов (Курская область), набравшие по 90 баллов. В качестве приза каждый город получает по 4 путевки для детей на отраслевую смену для одаренных детей городов Росатома. Лауреатами III степени также признаны сразу два города: Балаково (Саратовская область) и Новоуральск (Свердловская область) с результатом 86 баллов каждый.
«Очень приятно, что внимание Госкорпорации «Росатом» распространяется не только на опорные вузы, в которых проходят подготовку будущие специалисты атомной отрасли, но и на школы. Такие проекты как «Школа Росатома» позволяют получить грамотный квалифицированный персонал для выполнения наших производственных задач», — отметил и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежзской АЭС Олег Уразов.
Напомним, в общегородской День знаний в нововоронежских школах прошли классные часы с ветеранами-участниками проекта «Слава Созидателям», во Дворце культуры и Доме детского творчества — мастер-классы художественных студий, на площадке Центра боевых искусств — показательные выступления его воспитанников. На открытых уличных площадках состоялись конкурсно-развлекательные «Праздники двора». На стадионе «Старт» открылся городской робототехнический фестиваль семейных команд и развернулась демонстрация моделей, собранных участниками кружка авиамоделирования.
Параллельно во всех школах работали образовательные площадки по химии, физике и биологии, а в Доме детского творчества Естественно-научный университет демонстрировал практические опыты.
По традиции в День Знаний для школьников и студентов Нововоронежского политехнического колледжа в Учебно — информационном центре Нововоронежской АЭС прошел День открытых дверей.
Завершился общегородской праздник торжественным шествием и митингом у мемориала «Звёзды Славы».
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