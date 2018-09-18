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Онлайн-олимпиада по английскому языку пройдет при поддержке «Ростелеком»
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Онлайн-олимпиада по английскому языку пройдет при поддержке «Ростелеком» 

АиФ-Оренбург + ещё 3 14 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Партнером олимпиады также традиционно выступает Институт международного образования Московского Педагогического Государственного Университета (ИМО МПГУ).
По прогнозу организаторов общее количество участников Skyeng Super Cup составит около 150 тыс. школьников. По 9 октября продлится так называемый тренировочный тур, а основные соревнования запланированы на период с 10 октября по 3 ноября 2018 года.
На этот раз впервые в олимпиаде могут принять школьники младших возрастов — со 2-го по 4-й классы. Для них были разработаны специальные задания, которые проверяют знание английского языка в формате компьютерной игры, что помогает детям вовлечься в соревнования и понять преимущества владения иностранным языком в современном мире.
Для учеников 5-8 классов Skyeng Super Cup также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий потенциал, цифровое и дизайн-мышление. Помимо проверки скорости чтения, грамматики и аудирования, будут принципиально новые этапы: исследование, фокусировка и генерация идеи, решение проблемы. Оценить новые задания для 5-8 классов может любой желающий — пробный тур открыт для всех.
Для 9-11 классов олимпиада будет проходить в привычном формате, так как ее основная цель — помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Задания для старшеклассников разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и состоят из четырех обязательных блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика.
«В этом сезоне мы постарались предложить школьникам всех возрастов то, что для них особенно актуально. Так для учеников 2-4 классов сделали игровой формат заданий, который доказывает, что учить английский можно весело. 5-8 класс — период, когда у детей происходит активное становление личности, когда важно показать, как важно мыслить шире и смелее. И наши новые задания помогают развивать навыки дизайн-мышления. А ученики 9-11 классов как всегда могут подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ, также мы используем подходы международных экзаменов. Надеемся, что олимпиада поможет школьникам не только проверить уровень знаний, но и приобрести актуальные для их возраста навыки», — сказала руководитель образовательного проекта «Олимпиада» онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.
Участие в олимпиаде бесплатное. Победители смогут выиграть технику для обучения, книги, поездки в детские англоязычные лагеря. Все подробности об онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Аutumn 2018 доступны на ее официальном сайте.
Онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup проводится с 2017 года. За все время в ней приняло участие почти 350 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.
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