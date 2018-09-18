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62-летняя Андрейченко открыла школу хороших манер
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62-летняя Андрейченко открыла школу хороших манер 

Teleprogramma.pro + ещё 3 17 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса театра и кино — 62-летняя Наталья Андрейченко — объявила о том, что она готовится открыть свою школу в Москве. К слову, сама артистка выступит в качестве учредительницы.
«Мы обучаем детей от 3 до 18 лет. Перед зачислением ребенок проходит собеседования с психологом и педагогом. Результаты сообщаем сразу. Мы рады вежливым и воспитанным ребятам, для шалопаев условий тут нет! Когда воспитанник попадает в нашу «семью», его ожидает базовая школьная программа», — отметила Елена Николаевна, сотрудница организации.
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«Прибыли не получала»: Алла Пугачева закрыла свою школу талантовАлла Пугачева закрыла свою мастерскую эстрадного искусства «Рецитал». При этом, занятия начинаются с восьми утра и продолжаются до самого вечера, пять раз в неделю, есть возможность даже остаться на ночь — предусмотрены спальни. «Заведение под охраной, поэтому беспокоиться за чадо родителям не стоит. После основных занятий дети посещают курсы. Например, рисование, лепка, естествознание, хореография. Цена за обучение — 67 000 рублей в месяц, включая питание», — приводит «СтарХит» слова представительницы Натальи Андрейченко, которая будет проводить мастер-классы по сценическому искусству.
Тем временем, Алла Пугачева закрыла свою школу талантов «Рецитал». Весной выпускники школы получили дипломы об окончании мастерской, однако о новом наборе так и не было объявлено. В окружении Примадонны поговаривают, что певице пришлось отказаться от своего детища из-за дорогостоящей аренды в центре Москвы. При том, что занятия с профессиональными педагогами обходилось родителям в копеечку, сама Алла Пугачева прибыли не получала. К слову, все больше времени певица стала проводить с детьми от телеведущего Максима Галкина, отказываясь от выступлений и светских раутов.
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