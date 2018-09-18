62-летняя Андрейченко открыла школу хороших манер

Актриса театра и кино — 62-летняя Наталья Андрейченко — объявила о том, что она готовится открыть свою школу в Москве . К слову, сама артистка выступит в качестве учредительницы.

«Мы обучаем детей от 3 до 18 лет. Перед зачислением ребенок проходит собеседования с психологом и педагогом. Результаты сообщаем сразу. Мы рады вежливым и воспитанным ребятам, для шалопаев условий тут нет! Когда воспитанник попадает в нашу «семью», его ожидает базовая школьная программа», — отметила Елена Николаевна, сотрудница организации.

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