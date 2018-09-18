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Центр «Исток» приглашает на бесплатные занятия детей Теплого Стана
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Центр «Исток» приглашает на бесплатные занятия детей Теплого Стана 

Наш Теплый стан 17 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
В течение года центр организует занятия в кружках и секциях, а также коллективные мероприятия: концерты, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования, выставки.
Обучающиеся центра «Исток» под руководством опытных педагогов успешно выступают в конкурсных городских и региональных мероприятиях. Получили популярность и отлично зарекомендовали себя группы дошкольного воспитания, живописи, театра, курсы английского языка. Центр поддерживает связи с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, предприятиями, школами и общественными организациями. Центр «Исток» находится по адресу: улица Теплый Стан, дом 15, корпус 9.
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