Центр «Исток» приглашает на бесплатные занятия детей Теплого Стана

В течение года центр организует занятия в кружках и секциях, а также коллективные мероприятия: концерты, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования, выставки.

Обучающиеся центра «Исток» под руководством опытных педагогов успешно выступают в конкурсных городских и региональных мероприятиях. Получили популярность и отлично зарекомендовали себя группы дошкольного воспитания, живописи, театра, курсы английского языка. Центр поддерживает связи с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, предприятиями, школами и общественными организациями. Центр «Исток» находится по адресу: улица Теплый Стан, дом 15, корпус 9.