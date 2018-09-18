В Цхинвале пройдет выставка-презентация российских университетов

ЦХИНВАЛ, 18 сен — Sputnik . В Юго-Осетинском государственном университете 26 сентября пройдет выставка-презентация ведущих российских вузов «Образование в России — старт успешного будущего», организованная Российским центром науки и культуры (РЦНК) совместно с агентством по сотрудничеству в образовании Russia.Study.

Как сообщили в пресс-службе РЦНК, посетители смогут узнать о программах повышения квалификации в российских университетах, получении второго высшего образования и об условиях поступления и обучения в магистратуре.

К участию в выставке приглашены Российский химико-технологический университет им. Менделеева (Москва), Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Севастопольский государственный университет и другие.

Вузы представят все основные направления подготовки и специальности: гуманитарные, технические, физико-математические, естественно-научные. О программах и условиях обучения расскажут проректоры, директора институтов и руководители подразделений, ответственных за международные контакты и обучение иностранных студентов.

В ходе выставки-презентации будет также разыгран электронный планшет, отметили организаторы.