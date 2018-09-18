Ещё
В Цхинвале пройдет выставка-презентация российских университетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Цхинвале пройдет выставка-презентация российских университетов 

Sputnik Южная Осетия 17 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 сен — Sputnik. В Юго-Осетинском государственном университете 26 сентября пройдет выставка-презентация ведущих российских вузов «Образование в России — старт успешного будущего», организованная Российским центром науки и культуры (РЦНК) совместно с агентством по сотрудничеству в образовании Russia.Study.
Как сообщили в пресс-службе РЦНК, посетители смогут узнать о программах повышения квалификации в российских университетах, получении второго высшего образования и об условиях поступления и обучения в магистратуре.
К участию в выставке приглашены Российский химико-технологический университет им. Менделеева (Москва), Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Севастопольский государственный университет и другие.
Вузы представят все основные направления подготовки и специальности: гуманитарные, технические, физико-математические, естественно-научные. О программах и условиях обучения расскажут проректоры, директора институтов и руководители подразделений, ответственных за международные контакты и обучение иностранных студентов.
В ходе выставки-презентации будет также разыгран электронный планшет, отметили организаторы.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Мальцев: Крым открыт для Южной Осетии Первый канал закроет передачу "Наедине со всеми" В Северной Осетии наградили 17-летнего подростка, задержавшего преступника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери398
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение