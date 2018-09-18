На старте нового учебного года в Воскресной школе храма Живоначальной Троицы прошло родительское собрание

16 сентября, в день открытия нового учебного года, в Воскресной школе храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках под председательством благочинного Андреевского округа, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерея Николая Карасева , прошло родительское собрание.

Как сообщается на сайте храма, на собрании присутствовали директор Воскресной школы, педагоги и родители учеников. Поднимались насущные вопросы организации образовательного процесса в новом учебном году.

Председатель собрания протоиерей Николай Карасев в своем выступлении подчеркнул: «Сегодня подрастающее поколение подстерегает множество соблазнов и духовных опасностей, неведомых еще несколько десятилетий тому назад. Поток информации несет с собой как полезное, так и пагубное. В связи с этим необходимо проявить особую заботу о том, чтобы привить детям желание учиться, узнавать и возрождать наши традиции, почитать старших. Над этим должен трудиться каждый, кто связан с обучением и воспитанием подрастающего поколения. Поэтому в эти дни в храмах напоминают о том, что учеба — это большой труд и призывают с усердием и настойчивостью, с помощью Божией осваивать и совершенствовать знания. А родителям и учителям — чтобы они с великим терпением и самоотречением помогали всем детям в учебе».