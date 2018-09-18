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Новые специальности в ТИУ появятся благодаря энергетикам
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Новые специальности в ТИУ появятся благодаря энергетикам 

Уральский меридиан 17 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Базовая кафедра СУЭНКО в Тюменском индустриальном университете начнет работу с 2018 года, соответствующее соглашение было подписано между учебным заведением и ПАО «СУЭНКО». По окончании учебного года уже запланировано выпустить специалистов по релейной защите и противоаварийной автоматике, которых до сих пор не готовили в регионе.
Сотрудничество с техническим вузом предполагает значительно повысить качество подготовки специалистов, учитывая потребности энергокомпании. К проведению занятий и научно-исследовательских работ на базовой кафедре будут привлечены специалисты СУЭНКО. Стажировки на предприятии будут проходить студенты и преподаватели, а на базе вуза сотрудники смогут пройти курсы повышения квалификации.
«Обучение на базовой кафедре позволит адаптировать студентов к производственным процессам еще до начала работы в компании и закрепить их на предприятии. Студенты смогут заранее познакомиться с будущим руководителем и коллегами, что не менее важно при трудоустройстве», — отмечает директор СУЭНКО Данил Анучин.
Взаимодействие студентов с наставниками-энергетиками и практика на базе предприятия в разы сократит путь от ученика до специалиста. Такой опыт уже приобрели несколько третьекурсников ТИУ, прошедших летнюю практику в двух филиалах СУЭНКО сразу: в Тюменских городских электрических сетях и Курганских городских электрических сетях. Сейчас они готовят выпускную квалификационную работу по комплексной реконструкции подстанции «Промбаза» с установкой оборудования современной релейной защиты и автоматики. Этот проект уже может быть реализован в 2019-2020 годах.
СУЭНКО будет сотрудничать с ТИУ и в области развития «умных» сетей. На базовой кафедре специалисты вместе со студентами будут разрабатывать технические решения для внедрения технологии Smart Grid.
Фото превью предоставлено пресс-службой ПАО «СУЭНКО»
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