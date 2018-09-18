В областном центре планируют построить семь учебных учреждений

При соответствующем финансировании объекты готовы возвести на улицах Рассветной и Артеллирийской. Так же в планах числится школа в районе Каштановой Аллеи и на улице Олимпийской. Учебное заведение появится в Юго-Восточном и Южном жилых районах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в следующем году может начаться проектирование школы в районе улицы Левитана. Земельный участок площадью в три гектара уже зарезервирован. По словам чиновников, такие социальные проекты строятся с привлечением средств вышестоящих бюджетов. При достаточном финансировании, все пойдет без сбоев.