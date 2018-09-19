Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 участвуют в VI сезоне олимпиады Музеи. Парки. Усадьбы

Фото: ГБОУ Школа №2073

В минувшую субботу в столице был открыт VI сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Обучающиеся образовательного комплекса ГБОУ Школа №2073 продолжают принимают активное участие в олимпиаде.

Обучающиеся 6 «Б» класса зарегистрировались на командное участие в олимпиаде, а кадеты 8 «Б» класса в день открытия олимпиады посетили Государственный музей-усадьбу «Остафьево» − «Русский Парнас».

По словам организаторов олимпиады, в новом сезоне обновлен и будет пополняться список музеев, принимающих участников. Также в список добавились новые категории музеев.

Кроме этого, в правила олимпиады внесены некоторые коррективы, поэтому организаторы рекомендуют прочитать их внимательно и новым участникам, и тем, кто проводит с олимпиадой не первый год.