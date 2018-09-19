Ещё
Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 участвуют в VI сезоне олимпиады Музеи. Парки. Усадьбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 участвуют в VI сезоне олимпиады Музеи. Парки. Усадьбы 

Администрация поселения Вороновское + ещё 1 20 часов назад
Фото: Бирюлево Восточное
Фото: ГБОУ Школа №2073
В минувшую субботу в столице был открыт VI сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Обучающиеся образовательного комплекса ГБОУ Школа №2073 продолжают принимают активное участие в олимпиаде.
Обучающиеся 6 «Б» класса зарегистрировались на командное участие в олимпиаде, а кадеты 8 «Б» класса в день открытия олимпиады посетили Государственный музей-усадьбу «Остафьево» − «Русский Парнас».
По словам организаторов олимпиады, в новом сезоне обновлен и будет пополняться список музеев, принимающих участников. Также в список добавились новые категории музеев.
Кроме этого, в правила олимпиады внесены некоторые коррективы, поэтому организаторы рекомендуют прочитать их внимательно и новым участникам, и тем, кто проводит с олимпиадой не первый год.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Субботы московского родителя пройдут в школе 2073 Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 приняли участие в туристическом слёте Мероприятие Родительский клуб состоялось в школе №2073
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле80
В Нальчике начались беспорядки506
«Мрачная картина»13
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение