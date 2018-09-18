Минобороны передаст участки под школу и детсад в микрорайоне «Звезда»

Месяц назад жители Кировского района города Саратова обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой -решить вопрос выделения земельного участка под строительство школы и детского сада в жилом микрорайоне К-16 «Звезда».

Саратовцы рассказали, что в 1999 году началась комплексная застройка нового микрорайона К-16 «Звезда». Проектом было предусмотрено строительство не только многоквартирных жилых домов, но и школы, и детского сада. Первый жилой дом был сдан в 2010 году. Сейчас в микрорайоне проживает 1 518 жителей, в том числе 580 детей, из них 349 детей школьного возраста и 231 ребенок дошкольного возраста. Но до сегодняшнего дня в микрорайоне так и не было построено ни школы, ни детского сада. В связи с этим дети вынуждены посещать школы и дошкольные образовательные учреждения, расположенные на значительном удалении от микрорайона.

В конце августа Вячеслав Володин обратился в Министерство обороны РФ с просьбой: рассмотреть вопрос о возможности передачи находящихся в собственности Министерства обороны РФ земельных участков, расположенных в жилом микрорайоне К-16 «Звезда» Саратову для строительства общеобразовательной школы на 850 мест и дошкольного образовательного учреждения на 160 мест.