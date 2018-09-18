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Областная прокуратура ищет виновников пожара в саратовской школе искусств
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Областная прокуратура ищет виновников пожара в саратовской школе искусств 

Свободные новости 6 часов назад
Фото: Свободные новости
После пожара в саратовской школе искусств №8 пройдет прокурорская проверка, сообщает сегодня, 18 сен6тября, пресс-служба надзорного органа.
«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам (возгоранию — прим. ред.), дана оценка действиям должностных лиц учреждения и контролирующих органов по вопросу соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности», — пообещали в ведомстве.
Напомним, пожар в школе произошел вчера, 17 сентября, вечером. Огонь охватил пять квадратных метров в актовом зале. На вызов реагировали пять пожарных расчетов. Из школы эвакуировали тридцать человек, включая двадцать детей. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
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