Областная прокуратура ищет виновников пожара в саратовской школе искусств

После пожара в саратовской школе искусств №8 пройдет прокурорская проверка, сообщает сегодня, 18 сен6тября, пресс-служба надзорного органа.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам (возгоранию — прим. ред.), дана оценка действиям должностных лиц учреждения и контролирующих органов по вопросу соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности», — пообещали в ведомстве.

Напомним, пожар в школе произошел вчера, 17 сентября, вечером. Огонь охватил пять квадратных метров в актовом зале. На вызов реагировали пять пожарных расчетов. Из школы эвакуировали тридцать человек, включая двадцать детей. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.