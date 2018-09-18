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Прокуратура уличила челябинскую школу в поборах с родителей первоклассников
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Прокуратура уличила челябинскую школу в поборах с родителей первоклассников 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
Факты поборов с родителей первоклассников подтвердились в челябинской школе № 13, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.
В ходе проверки правоохранители установили, что при зачислении в школу детей не по прописке родителям предлагали сделать «добровольные пожертвования» на сумму от 3,5 до 15 тысяч рублей. Эти деньги затем расходовали на ремонт и охрану здания.
«Директору образовательной организации внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратурой принесен протест на незаконное Положение МАОУ СОШ № 13 г. Челябинска «Об общешкольном родительском комитете», в соответствии с которым на законных представителей учащихся возлагалась обязанность по содействию укрепления и улучшения материально-технической базы образовательной организации путем привлечения денежных средств», — рассказали в прокуратуре.
Материалы проверки правоохранители передали в полицию для оценки действий должностных лиц школы и организации дополнительной проверки.
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