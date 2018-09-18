Курская область. 4 миллиона к учебному году освоить не успели

В этом году на оснащение пешеходных переходов из бюджета города было выделено почти 4 миллиона рублей

Планировалось, что на эти деньги подрядная организация оборудует «зебры» в соответствии с национальным стандартом безопасности у 19 школ. Пешеходные переходы должны были оборудовать металлическими ограждениями по 50 метров с двух сторон дороги. Срок выполнения работ истёк 1 сентября.

Активисты совместно с журналистами проконтролировали, как потратили бюджетные рубли. Первым объектом мониторинга стала школа №7 на улице Дзержинского. Здесь местами есть ограждение, но оно старое. В рамках закупки ничего сделано не было. Затем активисты отправились к школе №55 на улице Косухина. Тут полный порядок. Есть разметка, знаки и даже лежачий полицейский.

Пешеходный переход должны были оборудовать и возле школы №27, однако здесь вообще нет ограждения.

Городские власти в этом году выбрали только 19 образовательных организаций, где планировалось оснастить «зебры» по стандарту на общую сумму 3 млн 915 тыс.150 рублей. Это школы №№5, 7, 18, 34, 36, 56, 14, 15, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 41, 45, 48, 50, 55. По какому принципу отобрали именно эти учебные заведения, активистам неизвестно.

По информации общественников, новое ограждение установлено всего возле 10 пришкольных пешеходных переходов из 19. Ещё возле 5 учебных заведений — старое ограждение, уже покрывшееся ржавчиной, в районе 3 школ вообще нет никаких заборов рядом с «зеброй». Около школы №50 работы ещё ведутся.

Активисты считают, что компания-исполнитель не справилась с реализацией муниципального контракта. Кроме того, представители ОНФ сомневаются в честности проведения закупки. В контракте не указано точное место установки ограждений около пешеходных переходов и метраж заборов у каждой школы. По их мнению, это вызывает предположения, что контракт составлялся для удобства конкретного подрядчика.

Теперь во всём предстоит разобраться прокуратуре . Общественники уже направили в ведомство соответствующее обращение. Если контракт признают сорванным, могут последовать штрафные санкции для подрядчика. Тогда 5% от суммы закупки, почти 200 тысяч рублей, вернутся в бюджет города.

Когда приведут в порядок пешеходные переходы, которые должны были сделать к 1 сентября, неизвестно.