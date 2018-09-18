Представители подфаков 60 университетов встретятся на конгрессе в Москве

20-21 сентября состоится II Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность».

Открытие конгресса состоится 20 сентября на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН в 10:00. 21 сентября Конгресс продолжит работу на площадке Государственного института русского языка имени Пушкина — там работа начнется в 9:30. В конгрессе принимают участие специалисты по довузовскому этапу обучения из 60 ведущих вузов России и зарубежные преподаватели русского языка.

На конгрессе будут обсуждаться вопросы развития методики преподавания русского языка как иностранного, в том числе особых методик для работы с магистрантами и аспирантами, стратегия взаимодействия преподавателей русского языка и специальных дисциплин, создание и внедрение учебных пособий нового поколения для факультетов подготовки иностранных граждан к обучению в российских вузах.