Открылась частная общеобразовательная школа-пансион с детским садом «МИР доброты Мэри Поппинс»

14 сентября в Юго-Восточном административном округе Москвы рядом со станцией метро Дубровка открылась частная общеобразовательная школа-пансион с детским садом «МИР доброты Мэри Поппинс». Среди учредителей Наталья Андрейченко , актриса театра и кино, заслуженная артистки РСФСР, сыгравшая Мэри Поппинс, любимую детьми гувернантку, леди Совершенство.

В Попечительский совет школы вошел известный российский скульптор Григорий Потоцкий, основатель «Международной академии Доброты» и автор памятника «Одуванчик», символа мира и доброты, установленного во дворе школы «МИР», а ещё почти в полусотне стран.

Частная школа-пансион «МИР» объявила о начале приема учащихся в 1-11 классы, в также детей с 2-х до 6 лет в детский сад.

Информацию об образовательной программе, дополнительном образовании, условиях приема и круглосуточного пребывания иногородних учащихся можно узнать по тел. +7 495 123 45 51 и на сайте www.shkolamir.ru