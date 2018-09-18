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Открылась частная общеобразовательная школа-пансион с детским садом «МИР доброты Мэри Поппинс»
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Открылась частная общеобразовательная школа-пансион с детским садом «МИР доброты Мэри Поппинс» 

Управа Южнопортового района 19 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
14 сентября в Юго-Восточном административном округе Москвы рядом со станцией метро Дубровка открылась частная общеобразовательная школа-пансион с детским садом «МИР доброты Мэри Поппинс». Среди учредителей Наталья Андрейченко, актриса театра и кино, заслуженная артистки РСФСР, сыгравшая Мэри Поппинс, любимую детьми гувернантку, леди Совершенство.
В Попечительский совет школы вошел известный российский скульптор Григорий Потоцкий, основатель «Международной академии Доброты» и автор памятника «Одуванчик», символа мира и доброты, установленного во дворе школы «МИР», а ещё почти в полусотне стран.
Частная школа-пансион «МИР» объявила о начале приема учащихся в 1-11 классы, в также детей с 2-х до 6 лет в детский сад.
Информацию об образовательной программе, дополнительном образовании, условиях приема и круглосуточного пребывания иногородних учащихся можно узнать по тел. +7 495 123 45 51 и на сайте www.shkolamir.ru
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