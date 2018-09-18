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СФУ улучшил позицию в мировом рейтинге ARES-2018
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СФУ улучшил позицию в мировом рейтинге ARES-2018 

sibnovosti.ru + ещё 1 19 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Сибирский федеральный университет поднялся в мировом рейтинге ARES (Academic Ranking of World Universities-European Standard), перейдя из категории «А+» в категорию «АА». Отметим, в категорию «А» попадают университеты, которые, по оценке экспертов, демонстрируют высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями, но внутри категории есть градация: от наивысших оценок «AAA», «AA+», «AА», «А+» и до «А».
Мировой рейтинг ARES выпускается Европейской Научно-промышленной Палатой в 7-й раз. Рейтинг позволяет оценить способность университетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участием в научно-исследовательской деятельности, а также возможностью активно общаться с будущими работодателями.
По словам составителей, обработка данных в ARES происходит автоматически, исключая так называемый человеческий фактор, а за критерии в оценке принимаются Европейские стандарты высшего образования (ESG), которые прошли широкое обсуждение, получили одобрение Группы по координации Болонского процесса BFUG и были утверждены Конференцией министров высшего образования в 2015.
Добавим, среди российских вузов СФУ занял 11-е место. Также в рейтинг вошли ещё два красноярских вуза КрасГМУ и КГПУ им. В. П. Астафьева, заняв соответственно 106-е и 165-е места.
по информации пресс-службы СФУ  фото: пресс-служба СФУ
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