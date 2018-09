АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2018

Европейская научно-промышленная палата обнародовала результаты рейтинга ARES-2018 (Academic Ranking European Standards, академический рейтинг европейских стандартов).

В этом году Алтайский государственный технический университет сумел повысить не только место в ранге, заняв 71 строчку (в 2017 году — 81 место), но и перейти из категории ВВ в прошлом году в категорию ВВ+ в текущем.

ARES существует 7-й год и с каждым годом количество участников существенно возрастает, а ведущие мировые рейтинговые агентства принимают во внимание результаты ARES для своих оценок. Обработка в ARES происходит автоматически, исключая человеческий фактор, а за критерии в оценке принимаются Европейские стандарты высшего образования, которые прошли самое широкое и неоднократное обсуждение на форумах и конференциях и получили одобрение Группой по координации Болонского процесса и были утверждены конференцией министров высшего образования в 2015.

Для технических вузов важными критериями являются участие студентов в разработке прорывных технологий, связи вузов с работодателями, использование эффективных методов в оценке качества преподавания, а так же международная деятельность вуза.

Напомним, список лучших вузов составляется на основе 3 категорий оценок: 1. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А): Высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B): Надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): Адекватное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.