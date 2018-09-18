Муниципалитетам Тверской области дополнительно выделят более 580 млн рублей на образование

Более чем на 580 млн рублей предполагается увеличить финансовую поддержку муниципалитетов в сфере образования в следующем году. В целом в 2019-м финансирование по этому направлению запланировано в объеме свыше 9,8 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы. Вопрос обсуждался 17 сентября на совещании в региональном правительстве.

Одна из статей расходов — приобретение автобусов для подвоза учеников в школы. На эти цели в 2019 году заложено 41,3 млн рублей.

Сейчас в автопарке школ региона 401 автобус, в том числе 43 новых машины, купленные в этом году. Весь транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, тахографами и имеет срок эксплуатации не более 10 лет. Еще два новых автобуса Тверская область получит в 2018 году при федеральной поддержке. В целом на организацию безопасного подвоза школьников Тверской области в 2018-2019 учебном году выделено более 303 млн рублей.

В числе других направлений финансовой поддержки районов в 2019 году — зарплата педагогов, укрепление материально-технической базы школ, компенсация части родительской платы в детских садах, обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов, организация экскурсий школьников в Путевой дворец и отдыха в каникулы. Также заложены средства на предоставление грантов лучшим школам региона.

В рамках адресной инвестиционной программы в Тверской области также запланировано строительство двух школ и шести детских садов.