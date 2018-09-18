В Приморье наказали учителя, который вел детей на экскурсию через железнодорожные пути

Учитель и дети из находкинской школы шли на экскурсию через железнодорожные пути. Полицейские оперативно приехали на место и привлекли педагога к административной ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО В транспортную полицию позвонил дежурный диспетчер по станции Кузнецово. Он рассказал, что группа детей и их учитель идут по железной дороге в районе 159 километра.

Сотрудники полиции тотчас же приехали на место и выяснили, что дети и преподаватель шли на экскурсию «Екатериновские пещеры».

Педагога привлекли к административной отвественности по статье 11.1.5 КоАП РФ. Уже в школе с учениками и учителями инспекторы провели профилактические беседы о соблюдении безопасности на железной дороге.