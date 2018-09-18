Ещё
В Приморье наказали учителя, который вел детей на экскурсию через железнодорожные пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье наказали учителя, который вел детей на экскурсию через железнодорожные пути 

Primpress 20 часов назад
Фото: Primpress
Учитель и дети из находкинской школы шли на экскурсию через железнодорожные пути. Полицейские оперативно приехали на место и привлекли педагога к административной ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО  В транспортную полицию позвонил дежурный диспетчер по станции Кузнецово. Он рассказал, что группа детей и их учитель идут по железной дороге в районе 159 километра.
Сотрудники полиции тотчас же приехали на место и выяснили, что дети и преподаватель шли на экскурсию «Екатериновские пещеры».
Педагога привлекли к административной отвественности по статье 11.1.5 КоАП РФ. Уже в школе с учениками и учителями инспекторы провели профилактические беседы о соблюдении безопасности на железной дороге.
Primpress: последние новости
«Ростелеком» обеспечит услугами связи Восточный экономический форум Япония выставила России жесткое условие мира В Кремле следят за ситуацией вокруг выборов в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери399
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение