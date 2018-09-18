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Ведущие вузы России представляют во Вьетнаме свои образовательные возможности
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Ведущие вузы России представляют во Вьетнаме свои образовательные возможности 

ТАСС 20 часов назад
ХАНОЙ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ханое представляет возможности получения образования в ведущих высших учебных заведениях России в рамках 10 этапа долгосрочного проекта «Вузы России», который продлится до 21 сентября.
"Этот проект осуществляется во Вьетнаме уже почти пять лет и за это время сумел обрести силу эффективного средства продвижения в Социалистической Республике Вьетнам российского образования", — рассказала ТАСС во вторник директор РЦНК, руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме Наталья Шафинская.
Основными целями программы «Вузы России», по ее словам, определены предоставление информации о российских вузах и возможностях обучения в РФ в рамках правительственной квоты, а также интенсификация партнерских связей между вьетнамскими и российскими учебными заведениями. В этот раз свои образовательные возможности здесь представляют семь российских вузов: НИУ Высшая школа экономики, Московский авиационный институт, Московский институт электронной техники, Московский физико-технический институт, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Тульский государственный университет и Уральский федеральный университет.
В течение этой недели представители российской высшей школы проведут в нескольких основных местных вузах и школах презентации с предоставлением информации о реализуемых высшими учебными заведениями РФ образовательных программах и возможностях, предоставляемых зарубежным студентам для обучения и проживания в России. «Цель подобных мероприятий — помочь вьетнамской молодежи, направляемой на обучение в Россию в рамках ежегодно выделяемых на Вьетнам правительственных квот, лучше ориентироваться в российском образовательном пространстве», — отметила директор РЦНК.
История российско-вьетнамского взаимодействия в сфере образования и подготовки кадров насчитывает уже более семи десятилетий. За эти годы в вузах бывшего СССР, а затем и России высшее образование получили свыше 50 тыс. граждан Вьетнама. С участием специалистов из России в самом Вьетнаме была создана система профессионально-технического обучения, порядка 100 тыс. вьетнамских рабочих прошли специализированную подготовку на ведущих российских предприятиях. Согласно официальным данным, в настоящее время в вузах РФ обучаются порядка 5 тыс. студентов и аспирантов из Вьетнама.
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