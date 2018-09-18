«Гарантия будущего для студентов». На УАЗе «родилась» базовая кафедра УлГТУ 

По окончании вуза молодые специалисты сталкиваются с большим количеством проблем, одна из которых — отсутствие опыта. Работодатели с неохотой трудоустраивают неопытного сотрудника, а если и берут, то предлагают не самые хорошие вакансии.
За решение этой проблемы в регионе взялись давно, уже есть первые результаты. УАЗ — одно из основных градообразующих предприятий области — тоже не остается в стороне. Руководство предприятия решило пойти сложным, но более эффективным путем — открыть на своих площадях базовую кафедру. Тем самым завод сможет обзавестись перспективными кадрами, способными создавать и совершенствовать модель современного автомобиля.
Появление базовой кафедры стало возможным благодаря плодотворному союзу предприятия и Ульяновского государственного технического университета. Их тандем разрушает еще один канон «новичка»: «забудьте все, чему вас учили в университете». УАЗовцы не только не хотят, чтобы будущие работники забывали полученные знания, они имеют амбиции сразу же подкреплять теоретическую базу практическими занятиями. При этом заработная плата обещает расти вместе с профессионализмом.
Соглашение о создании кафедры «Современные методы конструирования и организации производства в автомобилестроении» было подписано девять месяцев назад. За это время на площадях предприятия были созданы два класса — лекционный и компьютерный. Они оснащены всей необходимой учебной техникой: на мощных современных компьютерах можно реализовывать конструкторские и технологические задачи любой сложности. Уже 19 сентября там начнутся занятия.
В преддверии первых лекций на заводе прошла торжественная церемония открытия учебных аудиторий. На ней присутствовали исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков, который теперь является заведующим кафедрой, операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой, директор по персоналу ООО «УАЗ» Ярослав Тормышев, главный конструктор автозавода Олег Крупин, преподавательский состав кафедры и топ— менеджмент автозавода.
По словам директора по персоналу Ярослава Тормышева, каждому автомобильному предприятию надо позаботиться о кадровом потенциале и научно-технической базе, без которых невозможны передовые разработки.
«Открытие кафедры — это долгосрочная инвестиция в будущее завода. Прежде чем создать кафедру, мы хорошо подсчитали, сколько мы тратим времени на замену работников. Воспитывать инженерные кадры с университетской скамьи — дешевле и эффективнее», — отметил Ярослав Тормышев.
Программа обучения рассчитана на студентов 4-5 курсов машиностроительного факультета специальностей «Автомобили и тракторы», «Технология машиностроения», «Машины и технология обработки металлов давлением». В период обучения все студенты будут получать от предприятия стипендию — 8 000 руб.
«Квота студентов будет ежегодно увеличиваться. 23 студента — это первый старт. В образовательном процессе сегодня в основном задействованы профессора и доктора наук машиностроительного факультета, но в дальнейшем мы планируем включить туда ученых радиотехнического факультета. Это поможет реализовывать новые программы. Не будем забывать, что, помимо профессоров УлГТУ, в работе базовой кафедры задействованы
специалисты автомобильного завода. Эта связь науки и производства создает самые хорошие результаты», — отметил заведующий кафедрой Александр Пинков.
«Гарантия будущего для студентов»
Студенты, зачисленные на кафедру, проходят практику и пишут диплом на базе Ульяновского автомобильного завода. По окончании обучения все студенты получают не только основной диплом о высшем образовании, но и диплом о переподготовке. Впоследствии они будут трудоустроены на предприятие.