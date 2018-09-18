«Гарантия будущего для студентов». На УАЗе «родилась» базовая кафедра УлГТУ

По окончании вуза молодые специалисты сталкиваются с большим количеством проблем, одна из которых — отсутствие опыта. Работодатели с неохотой трудоустраивают неопытного сотрудника, а если и берут, то предлагают не самые хорошие вакансии.

За решение этой проблемы в регионе взялись давно, уже есть первые результаты. УАЗ — одно из основных градообразующих предприятий области — тоже не остается в стороне. Руководство предприятия решило пойти сложным, но более эффективным путем — открыть на своих площадях базовую кафедру. Тем самым завод сможет обзавестись перспективными кадрами, способными создавать и совершенствовать модель современного автомобиля.

Появление базовой кафедры стало возможным благодаря плодотворному союзу предприятия и Ульяновского государственного технического университета. Их тандем разрушает еще один канон «новичка»: «забудьте все, чему вас учили в университете». УАЗовцы не только не хотят, чтобы будущие работники забывали полученные знания, они имеют амбиции сразу же подкреплять теоретическую базу практическими занятиями. При этом заработная плата обещает расти вместе с профессионализмом.

Соглашение о создании кафедры «Современные методы конструирования и организации производства в автомобилестроении» было подписано девять месяцев назад. За это время на площадях предприятия были созданы два класса — лекционный и компьютерный. Они оснащены всей необходимой учебной техникой: на мощных современных компьютерах можно реализовывать конструкторские и технологические задачи любой сложности. Уже 19 сентября там начнутся занятия.

В преддверии первых лекций на заводе прошла торжественная церемония открытия учебных аудиторий. На ней присутствовали исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков , который теперь является заведующим кафедрой, операционный директор ООО «УАЗ» Руслан Горевой, директор по персоналу ООО «УАЗ» Ярослав Тормышев, главный конструктор автозавода Олег Крупин, преподавательский состав кафедры и топ— менеджмент автозавода.

По словам директора по персоналу Ярослава Тормышева, каждому автомобильному предприятию надо позаботиться о кадровом потенциале и научно-технической базе, без которых невозможны передовые разработки.

«Открытие кафедры — это долгосрочная инвестиция в будущее завода. Прежде чем создать кафедру, мы хорошо подсчитали, сколько мы тратим времени на замену работников. Воспитывать инженерные кадры с университетской скамьи — дешевле и эффективнее», — отметил Ярослав Тормышев.

Программа обучения рассчитана на студентов 4-5 курсов машиностроительного факультета специальностей «Автомобили и тракторы», «Технология машиностроения», «Машины и технология обработки металлов давлением». В период обучения все студенты будут получать от предприятия стипендию — 8 000 руб.

«Квота студентов будет ежегодно увеличиваться. 23 студента — это первый старт. В образовательном процессе сегодня в основном задействованы профессора и доктора наук машиностроительного факультета, но в дальнейшем мы планируем включить туда ученых радиотехнического факультета. Это поможет реализовывать новые программы. Не будем забывать, что, помимо профессоров УлГТУ, в работе базовой кафедры задействованы

специалисты автомобильного завода. Эта связь науки и производства создает самые хорошие результаты», — отметил заведующий кафедрой Александр Пинков.

«Гарантия будущего для студентов»