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Самарский университет улучшил позиции в репутационном рейтинге RUR
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Самарский университет улучшил позиции в репутационном рейтинге RUR 

Волга Ньюс 21 час назад
Фото: Волга Ньюс
Как отмечает МИА «Россия сегодня», он основан на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований.
Лидером репутационного рейтинга среди российских вузов стал МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 45-е место среди мировых университетов.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в этом году поднялся на 80 позиций и занял 644 место рейтинга.
"Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации. На первом месте по данному критерию расположился ННГУ имени Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет — плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)", — отмечают составители рейтинга.
Round University Ranking — международный рейтинг вузов, оценивающий эффективность деятельности 750 ведущих вузов мира по 20 индикаторам. Он издается российским рейтинговым агентством RUR Agency с 2010 года. Цель проекта RUR — дать прозрачный, комплексный инструмент для сравнения и сопоставления вузов по всему миру для максимально широкой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лиц, принимающих решения в области развития высшего образования как на уровне отдельных вузов, так и на национальном уровне.
Напомним, Самарский университет входит в числе лучших вузов мира по версии нескольких авторитетных глобальных рейтингов, среди которых рейтинг QS World University Rankings (QS), ежегодно составляемый британской компании Quacquarelli Symonds — в 2018 году университет значительно улучшил свои показатели в нем и переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750. А также THE World University Rankings — в 2017 году университет смог существенно улучшить здесь свои рейтинговые показатели и переместиться в список вузов, разделяющих места с 601 по 800.
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