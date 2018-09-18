В Красноярске расскажут о возможностях обучения за рубежом

Выставка «Образование в России и за рубежом» пройдет в Красноярске 25 сентября. Посетителей ждут 4 часа живого общения с представителями университетов, агентств по обучению за рубежом и языковых курсов и возможность задать любые вопросы.

Мероприятие пройдет в отеле «Новотель Красноярск Центр» с 16.00 до 20.00. Вход для всех посетителей бесплатный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте выставки.

Свои программы в рамках выставки представят университеты из Восточной и Западной Европы и США. Актуальный для многих вопрос стипендий на обучение за рубежом осветят представители таких организаций, как DAAD, Campus France и Education USA.

Те, кто планируют обучение в России, смогут встретиться с ведущими столичными и региональными вузами. Участие в выставке примут МГУ им. М. В. Ломоносова , КрасГМУ, СФУ и СибГУ.

Будут представлены все уровни обучения: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Молодые ученые смогут узнать о возможности научных стажировок. Можно будет подобрать языковые курсы и каникулярные программы, в том числе за рубежом.

Программы, правила приема на 2018/2019 учебный год, перечень вступительных испытаний, правила и сроки подачи документов, бюджетные места — обо всем этом подробно расскажут на выставке. По любому вопросу можно будет получить консультацию специалистов в области образования.

Выставка поможет сориентироваться в многообразии вариантов обучения и подобрать ту, которая наиболее точно соответствует возможностям и целям.