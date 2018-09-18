Директора школы заставили выбивать долги за ЖКХ с родителей учеников

Проверка подтвердила, что, во-первых, трудовой договор был прекращен работодателем, а во-вторых, в школу действительно передавались списки должников, дети которых посещали образовательное учреждение. По факту раскрытия персональных данных неплательщиков объявлено дисциплинарное взыскание сотруднику городского управления образования.

Законность увольнения директора будет рассмотрена в суде в присутствии представителей прокуратуры . Матвеева намерена добиваться восстановления в должности с выдачей недополученной заработной платы и компенсацией морального вреда.

В начале 2018-го скандал, связанный с коммунальными платежами, разгорелся в Курске. Главный бухгалтер одной из городских школ намеренно занижала размер своей зарплаты в официальных документах, которые затем передавала в центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Так женщина обеспечила себе денежные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Бухгалтера судили по делу о мошенничестве, она получила два году условно.