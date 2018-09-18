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Директор агроколледжа в Могойтуе прокомментировал гибель студентов
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Директор агроколледжа в Могойтуе прокомментировал гибель студентов 

75.RU 18 сентября 2018
— Информация, которую распространили о нашем колледже, слишком преувеличена. Но я не могу детально комментировать произошедшее, так как этим должны заниматься следственные органы, что в данное время и происходит. Сейчас идет глубокий анализ семейных отношений там, где случились трагедии, работают специалисты. А педагогам и студентам колледжа нужно начинать новый учебный год и продолжать образовательный процесс. Для этого нужен хороший микроклимат в учебном заведении, нужно создать студентам условия, в том числе и психологические, для успешного обучения и пребывания в колледже, — сказал Аюр Дугаржапов.
Кроме того, корреспонденту портала 75 RU стало известно о том, что студенты колледжа намерены рассказать в социальных сетях об условиях в учебном заведении.
— Мы были шокированы тем, что написано в газете. В коллеже хорошие условия для обучения и проживания. Преподаватели очень внимательны к студентам. Мы намерены провести опрос среди обучающихся и разместить его на страницах в социальных сетях, — добавили студенты.
Отметим, что с начала года в Могойтуе трое студентов агроколледжа свели счёты с жизнью.
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