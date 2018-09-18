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Барнаульцев зовут на бесплатные занятия в «Школе классных родителей»
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Барнаульцев зовут на бесплатные занятия в «Школе классных родителей» 

АиФ — Алтай + ещё 1 15 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
«Школа классных родителей» начнет работать в Барнауле 21 сентября. На бесплатных занятиях родителей научат налаживать отношения с детьми, понимать мотивы их поступков. Раз в неделю с мамами и папами будут встречаться психологи, они будут читать лекции, проводить мастер-классы, интерактивы.
«На встречах разберут особенности воспитания детей в разных возрастах, типичные родительские ошибки и, по желанию, конкретные «сложные» ситуации из жизни участников курса, чтобы помочь справиться с кризисом и гармонизировать детско-родительские отношения», — рассказали в комплексном центре социального обслуживания населения Барнаула.
Проект реализуют второй год подряд, в прошлом году за парты сели 50 родителей. Одна из участниц, которая жаловалась на проблемы в общении с 10-летним сыном, поделилась своими впечатлениями: «Из занятия в занятие я начинала все глубже понимать своего ребенка, чего ему не хватает, мы начали с ним вновь играть, вместе мечтать, чаще смеяться. Да, много мне еще предстоит сделать, над многим работать, но я готова, потому что теперь понимаю, как это делать».
Записаться в группу можно по телефону 55-35-79 (Наталья Геннадьевна).
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