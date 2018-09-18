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Абитуриентов Новосибирска приглашают в виртуальное путешествие
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Абитуриентов Новосибирска приглашают в виртуальное путешествие 

АиФ-Новосибирск 18 сентября 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Абитуриентам Новосибирска устроят виртуальный тур по кампусу Сибирского федерального университета
Сибирский федеральный университет примет участие в образовательной выставке «Навигатор поступления», которая откроется 22 сентября в 10:00 в ДК «Железнодорожников» Новосибирска. В течение одного дня по адресу ул. Челюскинцев, 11 университет наряду с другими ведущими вузами страны представит свои программы бакалавриата.
Крупнейший вуз за Уралом подготовил для школьников и их родителей презентацию в формате виртуальной реальности. Надев VR-очки, посетители стенда СФУ окажутся в кампусе красноярского университета, смогут увидеть своими глазами комнаты студенческих общежитий, заглянуть в аудитории и сделать селфи на фоне главного корпуса вуза.
Абитуриентам расскажут об условиях приемной кампании 2019 года и направлениях подготовки, а также об олимпиаде «Бельчонок», победа в которой повышает шансы на получение бюджетного места.
Подробную информацию о выставке можно получить по телефону +7 (391) 291-22-26 и на сайте университета (http://dovuz.sfu-kras.ru/festival-abiturient/).
Возраст 12+
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