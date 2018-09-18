Абитуриентов Новосибирска приглашают в виртуальное путешествие

Абитуриентам Новосибирска устроят виртуальный тур по кампусу Сибирского федерального университета

Сибирский федеральный университет примет участие в образовательной выставке «Навигатор поступления», которая откроется 22 сентября в 10:00 в ДК «Железнодорожников» Новосибирска. В течение одного дня по адресу ул. Челюскинцев, 11 университет наряду с другими ведущими вузами страны представит свои программы бакалавриата.

Крупнейший вуз за Уралом подготовил для школьников и их родителей презентацию в формате виртуальной реальности. Надев VR-очки, посетители стенда СФУ окажутся в кампусе красноярского университета, смогут увидеть своими глазами комнаты студенческих общежитий, заглянуть в аудитории и сделать селфи на фоне главного корпуса вуза.

Абитуриентам расскажут об условиях приемной кампании 2019 года и направлениях подготовки, а также об олимпиаде «Бельчонок», победа в которой повышает шансы на получение бюджетного места.

Подробную информацию о выставке можно получить по телефону +7 (391) 291-22-26 и на сайте университета (http://dovuz.sfu-kras.ru/festival-abiturient/).

Возраст 12+