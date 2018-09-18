Как помочь ребенку найти профессию мечты

Лишь треть школьников к выпускным классам готовы четко сказать, где планируют получать профессию и кем работать. Примерно столько же довольно туманно рассуждают о том, кем хотели бы стать или хотя бы где планируют учиться. А вот оставшаяся треть вообще не в курсе, куда будет поступать и главное — кем хочет быть.

Это не примета времени. Так было всегда. Но у нынешних школьников есть отличный стартовый трамплин. Для профориентации становится все больше возможностей — как в школе, так и в учреждениях допобразования. Как сориентироваться в многообразии, чтобы потом было не жалко потраченного времени и зачастую денег?

Ольга Васильева в начале своей работы на посту министра говорила о том, что в школе нужны уроки профориентации. «Еще один урок для и без того загруженных детей!» — возмущались некоторые родители. Конечно, вводить это как отдельное занятие в сетку уроков было бы излишним. Речь о другом. Ведь задача современной школы — не напичкать ребенка формулами и правилами, а научить его правильно усваивать информацию, постигать новое, интересоваться окружающим миром и в итоге выбрать дело, которое будет приносить не только средства к существованию, но и удовлетворение от самореализации. По инициативе Министерства просвещения с 1 сентября 2018 года стартовала Всероссийская Акция для школьников «Школа без границ». Ты ученик 1-11 классов одной из российских школ? Ты знаешь, кем хотел бы стать, и ходишь на кружок, в секцию, в студию? Расскажи об этом и выиграй приз — планшет и умные часы!

Чтобы принять участие в Акции, достаточно сделать всего три шага. Шаг первый — нужно выбрать одну из трех предлагаемых номинаций:

“Я выбираю профессию” “Мой учитель — мой лучший наставник” “Территория творчества”

Далее нужно сделать свое креативное фото по выбранной теме и придумать короткое описание к нему (достаточно всего 3-5 предложений).

И последний шаг — загрузить фото и описание на сайт « Комсомольской правды » в специальный раздел Акции https://www.kp.ru/daily/no-limits-school/, заполнив краткую анкету участника, в которой нужно указать свое имя, регион, школу и контакты для обратной связи.

Прием заявок завершается 30 сентября. Итоги будут подведены не позднее 3 октября (подробности Акции).

Как подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он занимался чем-то, помимо школьных уроков? Не бойтесь менять направления Специалисты советуют попробовать как можно больше разных занятий. Особенно активно — в начальной школе и 5-8 классах. Там ребенок меняется с каждый годом, уходят старые интересы, приходят новые, происходит постоянный поиск того, что действительно по душе, а не мимолетное модное увлечение «как у сына маминой подруги». Примерно раз в полгода спрашивайте ребенка: все в порядке, продолжаем ходить или заканчиваем это дело и пробуем другое? Главное — не давить. Никакое «начал заниматься — продолжай!» недопустимо. Ребенок должен спокойно, без боязни относиться к переменам и с радостью пробовать что-то новое.

Хорошо работает личный пример. Хотите, чтобы мальчик заинтересовался футболом, — встаньте с дивана и погоняйте с сыном мяч. Хотите вырастить из дочери дизайнера или архитектора? Начните вместе рисовать или лепить из глины. Как быть с подростками? Сложнее со старшими классами. Подростки сильно загружены в школе. На горизонте ЕГЭ, страх к которому зачастую нагнетается учителями. У мальчиков — мысли об армии, в которую придется идти в случае непоступления. Какая там профориентация! Им бы сориентироваться, как преодолеть вечный стресс. Для многих единственное занятие в свободное время — листать ленту соцсети, закрывшись от мира в своей комнате.

Есть интересное наблюдение: в семьях, где родители удовлетворены своей работой, она им нравится и они часто обсуждают рабочие ситуации с членами семьи, дети к старшим классам более уверены в выборе будущей профессии, чем сверстники, чьим родителям их собственная работа не нравится.

И еще один важный момент. Подростка нужно вывести на действительно откровенный разговор. Попробовать мягко выяснить, может быть, с помощью кого-то из авторитетных (для самого подростка) родственников или друзей, чего на самом деле хочет сам молодой человек. Принять и понять этот выбор, не пытаться тут же начать переубеждать и уж тем более высмеивать выбор. От этого зависит, будет ли ваш ребенок счастлив. Без этого говорить о профориентации бессмысленно.