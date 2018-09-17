В Калининграде школу на ул. Левитана начнут проектировать в 2019 году 

Власти Калининграда планируют начать работу над проектом школы на ул. Левитана в 2019 году. Об этом на выездном совещании рассказал замглавы администрации города Артур Крупин, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам чиновника, новая школа появится к 2022-2023 годам. Однако власти приступят к проектированию здания после того, как найдут источники финансирования.
"Обычно такие крупные социальные проекты мы строим с привлечением средств вышестоящих бюджетов", — отметил Крупин.
Чиновник добавил, что администрация Калининграда уже зарезервировала под будущую школу три гектара земли. Участок на ул. Левитана граничит с территорией детского сада, открытого в сентября 2005 года.
Крупин также рассказал, что новая школа появится и на ул. Рассветной. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1725 мест. Кроме того, ведётся строительство на ул. Аксакова.