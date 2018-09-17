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Юных писателей России будут поддерживать со школы
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Юных писателей России будут поддерживать со школы 

ТАСС 17 сентября 2018
УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Молодые писатели России получат необходимую поддержку для развития таланта, начиная со школы и вплоть до вступления в большую литературу. Об этом сообщил в понедельник на XVIII Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
"В этом году мы переходим на новую систему работы с молодыми писателями Это структура работы с молодыми авторами, начиная со школьной скамьи и заканчивая тем, что они входят в большую литературу", — сказал он.
Филатов уточнил, что система будет двухуровневой. «На первом уровне теперь будут школы молодого писателя в федеральных округах, на втором уровне будут форумы молодых писателей», — пояснил он.
Ранее на форуме заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев сообщил, что в семи федеральных округах будет запущена Школа молодого писателя, лучших учеников которых будут приглашать на форум молодых писателей. Он также отмечал, что с 2018 года начнется новый конкурс для школьников 14-17 лет. По его словам, изначально он будет проводиться в пяти регионах, в следующем году в 25 и через два в 85 регионах России. Григорьев уточнил, что конкурс предназначен для талантливых подростков, которые делают первые шаги по созданию собственных произведений.
Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья ежегодно проводится в разных регионах страны при поддержке гранта президента РФ и Фонда социально— экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. В этом году форум проводится в Ульяновской области и продлится по 21 сентября. В мероприятии принимают участие более 100 молодых писателей.
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