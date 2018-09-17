Тетради учеников частной петербургской школы нашли на свалке в Токсово

Жители Всеволожского района сообщили о том, что на свалке лежат учебные материалы частной петербургской школы. Об этом пишет пресс-служба Комитета государственного экологического надзора 47 региона.

Во время проверки Комитетом государственного экологического надзора Ленобласти было найдено место несанкционированного размещения отходов, появившихся от сноса зданий и сооружений. Среди мусора лежали тетради и дневники учеников одной из петербургских школ.

Теперь комитет будет выяснять, кто является собственником отходов. В частую школу направили запрос о перевозчике строительного мусора. Виновник будет привлечён к ответственности.