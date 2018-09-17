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Тетради учеников частной петербургской школы нашли на свалке в Токсово
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Тетради учеников частной петербургской школы нашли на свалке в Токсово 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Жители Всеволожского района сообщили о том, что на свалке лежат учебные материалы частной петербургской школы. Об этом пишет пресс-служба Комитета государственного экологического надзора 47 региона.
Во время проверки Комитетом государственного экологического надзора Ленобласти было найдено место несанкционированного размещения отходов, появившихся от сноса зданий и сооружений. Среди мусора лежали тетради и дневники учеников одной из петербургских школ.
Теперь комитет будет выяснять, кто является собственником отходов. В частую школу направили запрос о перевозчике строительного мусора. Виновник будет привлечён к ответственности.
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