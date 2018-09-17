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Российский предприниматель построил новую школу в азербайджанском селе
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Российский предприниматель построил новую школу в азербайджанском селе 

Российская Газета 17 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Дому, построенному еще во времена правления в Российской империи Николая II, было 120 лет. Капитальный ремонт за все эти годы практически не проводился, но дети там продолжали учиться. Учителя и родители затянули потолки целлофаном, чтобы меньше протекала крыша, хотя это мало помогало. Старое здание было полностью снесено, а на его месте возведен современный школьный корпус, в котором могут учиться 300 детей. Все расходы на новостройку взял на себя бывший уроженец здешних мест, российский предприниматель Фархад Ахмедов.
Средняя школа в Поту носит имя уроженца села Мубариза Мамедова, доблестно выполнявшего свой интернациональный долг в Афганистане и героически погибшего в бою. Рядовой Мамедов погиб, спасая попавших в засаду товарищей, и был посмертно награжден орденом Красной Звезды.
В последние годы жители села опасались отправлять своих детей в крайне обветшавшую школу, здание в любой момент могло обрушиться. О плачевном состоянии школы в селе Поту Фархад Ахмедов узнал из письма жителей села, опубликованного азербайджанскими СМИ. Несмотря на свою занятость, предприниматель нашел время, чтобы подарить своим землякам праздник в День знаний. Примечательно, что в день, когда дети в Азербайджане начинают свой учебный год, 15 сентября, у Фархада Ахмедова как раз день рождения. Так что у самого предпринимателя праздник также получился двойным.
"Школа — это важнейший фактор в формировании человека. Именно там, наряду с семьей, прививаются такие качества как трудолюбие, стремление к знаниям, любовь к Родине. Знаю это на собственном опыте, — рассказал Фархад Ахмедов. — И я признателен своей Гейчайской школе за то, что она мне дала эти качества Благодаря им я теперь могу оказать помощь и этой школе, и многим другим".
В школе оборудованы компьютерные классы, в учебные заведения завезена современная мебель. На школьном дворе построена новая спортивная площадка, высажены деревья. Открытие здания новой школы прошло в праздничной обстановке. В церемонии приняли участие представители местных властей и общественности, директор принадлежащей Фархаду Ахмедову компании AzNar Теймур Ахмедов.
В своем выступлении директор фирмы отметил, что, как только Ахмедов узнал о плачевном состоянии школы в селе Поту, он немедленно выделил необходимые средства на ее восстановление. «Нам поручили отстроить школу до начала учебного года. Мы сделали все, что в наших силах, и всего за два месяца сдали школу в пользование учащимся», — сказал Теймур Ахмедов.
Бизнесмен Фархад Ахмедов ежегодно выделяет миллионы долларов на благотворительную деятельность на своей малой родине, при этом сам этого не афиширует. В прошлом году, например, на его средства были капитально отремонтированы три школы и детский сад в городе Гейчай. Предприниматель также полностью оплатил ремонт стадиона в городе Гейчай, на котором он в детстве сам не раз гонял мяч с друзьями.
Азербайджанские СМИ пишут, что Фархад Ахмедов является одним из немногих уроженцев Азербайджана, живущих в России, кто выделяет серьезные средства на социальные проекты, в том числе на строительство новых школ. Местные журналисты обращают внимание на тот факт, что, несмотря на свою напряженную борьбу против английской правовой системы, стремящейся конфисковать активы предпринимателя, Фархад Ахмедов продолжает свою благотворительную деятельность и планирует это делать и дальше.
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