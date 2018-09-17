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Школа №1103 объявила о голосовании на лучшую эмблему
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Школа №1103 объявила о голосовании на лучшую эмблему 

Ясенево 17 сентября 2018
Фото: Ясенево
Управляющий совет школы №1103 провел конкурс «Эмблема нашей школы», целью которого стала разработка эмблемы для дальнейшего использования её в качестве символики.
«Десятки проектов, предложенных ребятами и их родителями, были представлены на суд компетентного жюри. Итогом творческого соревнования стал эскиз, вобравший в себя идеи сразу нескольких самых ярких работ», — рассказали педагоги учебного учреждения.
Посетителей сайта просят проголосовать на официальном сайте школы за лучший логотип. Оставить свой голос можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1cM8BFUwRKL1ezC826mL70OciH_VtvnRWpP-HTpdOt68/viewform?edit_requested=true
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